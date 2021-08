Vaccination Day over 60 senza prenotazione, oggi tappa a Pianello

Oggi, domenica 22 agosto, il Vaccination day fa tappa a Pianello.

In occasione della sagra del cotechino sarà presente una postazione dove sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione.

L’opportunità è riservata a chi ha già compiuto sessant’anni e ancora non ha ricevuto la dose di vaccino, che potrà approfittare della presenza di medici e infermieri per farsi somministrare il monodose Janssen di Johnson&Johnson.

La postazione con medici e infermieri Ausl sarà presente dalle 8.00 alle 12.00.

