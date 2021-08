L’allerta Ausl: “Copertura vaccinale al 61%, Piacenza sotto la media regionale”

Piacenza ha una copertura vaccinale bassa rispetto al resto della regione Emilia Romagna “nonostante Piacenza abbia patito gravi lutti”, una copertura “non rassicurante”, che lascia “atterriti”.

“Ben vengano gli open day, vanno benissimo, ma dall’ultimo report settimanale risultava una copertura il 72 per cento delle persone con prima dose e del 61 per cento sul percorso completo, oggi saremo sul 78 per cento di vaccinati prima dose «servirebbero 5-6 punti percentuali in più” spiega Anna Maria Andena, responsabile del Distretto cittadino dell’Ausl.

