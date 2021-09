A Morfasso gli allenamenti di due piloti del “Fim Enduro Vintage Trophy”

Gli ex campioni del mondo di enduro si allenano a Morfasso, in previsione del “Fim Enduro Vintage Trophy” che si terrà all’Isola d’Elba dal 20 al 23 ottobre 2021.

In queste ore Giorgio Grasso e Tullio Pellegrinelli si stanno allenando nella zona di Morfasso, ospiti di Claudio Tiramani, già campione italiano della specialità, memori della grande ospitalità ricevuta proprio a Morfasso in diverse manifestazioni di enduro, soprattutto nel 1986 quando si svolse una gara del campionato italiano assoluto.

I due piloti parteciperanno alla manifestazione che vedrà impegnate le squadre di diverse nazioni con piloti con più di 50 anni e con moto in uso sino al 1981; quest’anno sarà la prima edizione del trofeo Vintage.

