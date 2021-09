Il “grazie” di Figliuolo agli operatori sanitari: “A Piacenza lavoro di squadra”

“Grazie per il lavoro di squadra”. Giornata tutta piacentina, oggi, 9 settembre, per il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19. In mattinata il generale Francesco Paolo Figliuolo ha visitato il centro vaccinale di Piacenza, all’ex Arsenale, mentre nel pomeriggio ha incontrato i professionisti sanitari in Sala Colonne all’ospedale di Piacenza e poi ha fatto visita ai reparti di Medicina Area Critica e Unità terapia intensiva respiratoria (Utir), che fa capo alla Pneumologia.

In tutte le tappe il commissario ha avuto parole di elogio e ringraziamento per gli operatori. “State svolgendo, da febbraio 2020, un lavoro incessante. Piacenza ha dimostrato che, se si fa squadra, si possono superare le avversità e vincere le sfide anche più difficili. Qui avete lavorato insieme: sanitari, Esercito e forze dell’ordine, ciascuno per le proprie competenze. Piacenza è stato un modello. Non a caso, in questo territorio sono nate le Usca”. Figliuolo ha ricordato “l’importante contributo fornito dall’ospedale da campo allestito dall’Esercito, la collaborazione dei militari con diversi professionisti sanitari e la sinergia che ancora prosegue al centro vaccinale di Piacenza in Arsenale”.

Proprio da lì, stamattina, è iniziata la visita del commissario, accompagnato dal sindaco Patrizia Barbieri, dal prefetto Daniela Lupo e dalle principali autorità civili e militari cittadine. Figliuolo è stato accolto dai professionisti sanitari che stavano svolgendo la propria normale attività quotidiana.

Nel pomeriggio, invece, ha incontrato una rappresentanza di medici, infermieri e operatori sanitari insieme al presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e all’assessore alla salute Raffaele Donini, nonché del presidente della Conferenza territoriale socio sanitaria Lucia Fontana. A seguire, le autorità hanno accompagnato Figliuolo in una visita della Medicina Area Critica e Utir.

“Proprio da qui voglio lanciare ancora una volta un appello accorato a tutti quelli che non si sono ancora vaccinati: le parole del sindaco, che ha ricordato le difficoltà vissute da questo territorio e i tanti decessi che hanno colpito la città, e la testimonianza del comandante dei Vigili del Fuoco, che è stato in Rianimazione, ci spronano ancora di più a proseguire nella campagna in corso. Sono felice di trovarmi in un luogo che dall’inizio del 2020 ha visto tutti lavorare in modo incessante. Grazie soprattutto alle vaccinazioni, la curva dei contagi è sotto controllo, sebbene il dato più confortante sia quello delle ospedalizzazioni in costante calo”.