Il generale Figliuolo a Piacenza. Incontro con i sanitari e visita all’ospedale

Giornata piacentina oggi, giovedì 9 settembre, per il generale Francesco Paolo Figliuolo che ha accolto l’invito del sindaco di Piacenza, Patrizia Barbieri.

Il commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid 19 è arrivato a Piacenza e incontrerà il personale sanitario dell’ospedale Guglielmo da Saliceto. A seguire è prevista una visita al nuovo terzo piano del blocco A, nei reparti di Medicina Area Critica e Unità terapia intensiva respiratoria (Utir).

Ad accompagnarlo, oltre al direttore generale Ausl Luca Baldino e allo staff della Direzione strategica, ci saranno il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore regionale alla Salute Raffaele Donini e il primo cittadino e presidente della Provincia di Piacenza, Patrizia Barbieri.

Alle 21, presso il cortile monumentale di Palazzo Farnese, si terrà la cerimonia di conferimento al generale Figliuolo del riconoscimento civico e del premio “Piacenza riparte dalla Cultura” attribuitogli dal Comune di Piacenza, che precederà il concerto “Che commedia… Divina”, organizzato in sinergia dal Comune e Secondo Reggimento del Genio Pontieri.

In mattinata una copertura mimetica con il logo dell’Esercito è comparsa sull’ex biglietteria di piazza Cittadella di fronte a Palazzo Farnese. L’edificio, in disuso dopo il trasferimento dell’autostrazione delle corriere in via dei Pisoni, versa in stato di abbandono, è ricoperto di scritte ed è stato più volte preso di mira dai vandali.