Il 9 settembre il commissario Figliuolo a Piacenza. “Riconoscenti all’Esercito”

Il generale Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’emergenza Covid, verrà a Piacenza il prossimo 9 settembre per ricevere il riconoscimento “Piacenza riparte dalla cultura”. La conferma è arrivata dalla Struttura di supporto commissariale in risposta alla lettera inviata il 4 agosto scorso dal sindaco Patrizia Barbieri, nella quale l’amministrazione comunale esprimeva il desiderio di mostrare la gratitudine della città all’impegno dell’Esercito, nella fattispecie alla collaborazione manifestata dal Polo di Mantenimento Pesante Nord nonché dal 2° Reggimento Genio Pontieri, grazie al quale – si legge nella missiva – “l’ospedale di Piacenza, saturo forse come nessun altro in Italia, è stato affiancato in pochissime ore da un ospedale da campo con personale qualificato al quale ci legheranno sentimenti di riconoscenza eterna per l’aiuto offertoci”.

“Inoltre – prosegue la lettera del primo cittadino -, con il supporto del nostro Esercito, il primo centro vaccinale per tutto il territorio provinciale, che sta operando con grandi risultati, è stato aperto proprio nei locali del Polo di Mantenimento Nord”.

“Ricordando i difficili mesi affrontati, ma guardando avanti fiduciosi anche in virtù del ruolo che il nostro Paese sta svolgendo col fondamentale piano vaccinale nazionale, il Comune di Piacenza ha organizzato una stagione di eventi culturali e spettacoli che abbiamo voluto legare al progetto del nostro assessorato dal titolo “Piacenza riparte con la cultura” e che ha visto l’intervento di grandi maestri come Placido Domingo alla direzione del Requiem di Verdi e Riccardo Muti, che ha tra l’altro registrato, assieme al Coro di Piacenza, l’Inno Nazionale diffuso in tutto il mondo dal Ministero degli Esteri, nel giorno del 2 giugno, tramite tutte le ambasciate e gli Istituti Italiani di Cultura.

Queste iniziative, omaggio in ricordo di tutte le vittime del Covid ma volute anche quale dovuto ringraziamento per coloro che si sono battuti e si battono per affrontare l’emergenza pandemica (è partita da Piacenza, con ottimo riscontro, la candidatura mondiale dei medici italiani al prossimo Nobel per la Pace), rappresentano uno slancio di fiducia e speranza per un Paese che vuole rialzare la testa ed operare per la ripartenza; ripartenza che non può prescindere dall’efficacia del piano vaccinale che, grazie al preziosissimo lavoro Suo e dei Suoi collaboratori, sta raggiungendo risultati eccezionali”.

La consegna del riconoscimento al generale Figliuolo avverrà il 9 settembre alle 21 a Palazzo Farnese, nell’ambito del concerto di musica sinfonica promosso dal 2° Reggimento Genio Pontieri.