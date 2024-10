Mal di gola e febbre, Covid: un ottobre di malanni. Vaccinazioni già partite

Sono arrivati all’improvviso, con l’estate che ha baciato la stagione fredda senza giorni di cuscinetto utili per facilitare il passaggio. I malanni di stagione quest’anno non si sono fatti attendere. Il polso della situazione, più di altri, lo hanno i medici di medicina generale e i farmacisti. Mauro Gandolfini, presidente dell’Ordine dei medici, non può che confermare: “Siamo piombati rapidamente dall’estate e un quasi inverno, con un’escursione termica importante. È naturale che a causa di questi sbalzi di temperatura, ai quali si aggiunge la ritrosia da parte della gente a coprirsi di più, siano in molti a soffrire oggi di raffreddamenti e in alcuni casi anche di qualche linea di febbre”.

infezioni respiratorie

Il medico Nicola Arcelli spiega infatti che “anche in piena estate, sia a luglio sia ad agosto, ci sono state molte infezioni respiratorie che a mio avviso non erano presenti negli anni passati. Sotto traccia, probabilmente, molti si sono infettati con infezione da Covid. Mentre il virus influenzale non è ancora prevalente, anche in queste settimane registriamo la presenza di infezioni respiratorie e da Covid, a parte i virus para-influenzali che hanno sintomi come tosse, mal di gola, febbre, simili quindi a quelli influenzali”.

campagna vaccinale

La campagna antinfluenzale si è adattata, cominciando in anticipo già lunedì scorso, con l’obiettivo dichiarato di proteggere il 75% degli over 65.

“Che la situazione sia di disagio è evidente – dice Roberto Laneri, presidente di Federfarma Piacenza – diversi clienti lamentano forme bronchiali e qualche linea di febbre. Ora anche in farmacia – ricorda Laneri – sono aperte le vaccinazioni antinfluenzali per le categorie protette e per chi ha più di 60 anni. Chi è sotto i 60 può comunque venire in farmacia, acquistare il vaccino e poi gli viene iniettato”.

