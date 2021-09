Svelata la statua di Romagnosi post-restauro. Adesso lavori sul basamento

Completato il restauro nella parte superiore della statua di Romagnosi, in piazzetta San Francesco. Stamattina, 14 settembre, il monumento è tornato a mostrarsi ai piacentini. Resta da terminare la sistemazione del basamento, che proseguirà per una decina di giorni. I lavori, a cura della restauratrice Alessandra D’Elia con l’approvazione della soprintendenza, avevano preso il via a luglio. L’ultimo restauro importante risaliva al 1998. Finalmente oggi, Romagnosi non è più avvolto da sporcizia e infestazioni di licheni.