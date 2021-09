Bandiere a mezz’asta per ricordare Kristopher Dixon: il liceo Colombini è in lutto

Bandiere a mezz’asta, listate a lutto, sulla facciata del liceo Colombini di Piacenza. Così l’istituto di viale Beverora, stamattina, ha ricordato Kristopher Dixon, il 17enne piacentino che ha perso la vita venerdì scorso in un incidente stradale a Roma, durante una gita con gli amici conosciuti in California qualche mese prima. Il ragazzo aveva appena iniziato l’ultimo anno di superiori, nell’indirizzo economico sociale. Con alcuni compagni di classe, Kri – come lo conoscevano tutti – stava già pensando al viaggio di maturità e alle tappe del futuro. Purtroppo, i sogni del giovane sono stati stroncati in questa terribile tragedia che ha sconvolto tutta la comunità piacentina.

