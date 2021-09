“Giovani Protagonisti”, bando per la fascia 18-35 anni. Entro il 28 ottobre le candidature

E’ online, sul sito www.comune.piacenza.it, il bando “Giovani Protagonisti”, mirato a sostenere il protagonismo e le idee della fascia 18-35 anni, promuovendo la partecipazione come strumento di crescita personale, la socializzazione, la cittadinanza attiva e lo sviluppo di competenze. Termine ultimo per candidarsi alla concessione di un contributo economico – da un minimo di 2.500 a un massimo di 4mila euro – le ore 12 di giovedì 28 ottobre.

“Dato il successo delle precedenti edizioni e l’alto numero di adesioni – sottolinea l’assessore alle Politiche Giovanili Luca Zandonella – abbiamo aumentato le risorse destinate a questa iniziativa, portandole a ben 40mila euro complessivi. Un investimento sul futuro in cui l’amministrazione crede fortemente, come strumento per valorizzare il talento e la creatività di tanti giovani concittadini. Nel corso degli anni, grazie all’aiuto iniziale del Comune, il bando ha permesso la realizzazione di numerosi progetti che hanno avuto effetti positivi per l’intera comunità, generando collaborazioni costruttive anche tra associazioni e realtà diverse. Sin d’ora, nel ringraziare gli uffici coinvolti per il supporto, vorrei augurare buon lavoro a tutti i giovani piacentini”.

Le proposte candidate al finanziamento dovranno riguardare iniziative ed eventi di qualità nell’ambito culturale, artistico o sociale, finalizzate all’aggregazione giovanile, all’intrattenimento, all’inclusione e alla crescita culturale dei giovani, con una particolare attenzione a quattro aree di intervento: recupero e valorizzazione di spazi pubblici e privati del territorio urbano; cura del patrimonio ambientale e sostenibilità; promozione di stili di vita sani (incluse attività di gioco sportivo in spazi verdi della città); valorizzazione della cultura, dei beni culturali e delle tradizioni locali, tra cui iniziative che potrebbero dare vita a giovani imprese creative. Le attività possono configurarsi come festival, rassegne, singoli eventi, oppure percorsi formativi e di animazione, di cittadinanza attiva e sviluppo comunitario. Nella compilazione del modulo di presentazione del progetto – disponibile sul sito web comunale – i proponenti dovranno indicare una sola delle quattro aree, in cui il progetto si colloca. L’effettiva coerenza del contenuto proposto con l’area indicata sarà oggetto di valutazione da parte della commissione tecnica.

Viene inoltre istituita una sezione “speciale”, dove dovrà essere prodotta una documentazione video e fotografica di tutte le iniziative premiate da “Giovani protagonisti”: in questo ambito verrà selezionata una sola proposta, che avrà carattere documentario o narrativo, a scelta degli autori.

I progetti possono essere presentati da singoli, associazioni, circoli e gruppi informali giovanili iscritti all’Albo comunale delle associazioni. Possono inoltre presentare domanda le realtà che non abbiano ancora formalizzato l’iscrizione all’Albo, purché inoltrino la relativa domanda entro e non oltre la data di chiusura del bando.

I singoli giovani devono essere residenti o domiciliati nel Comune di Piacenza e avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni. Nel caso di gruppi informali, il criterio della residenza deve essere soddisfatta da almeno 2/3 dei componenti, il criterio dell’età da tutti i componenti. Le associazioni regolarmente costituite devono avere sede nel Comune di Piacenza e almeno due terzi dei componenti devono avere età compresa tra 18 e 35 anni.

La busta contenente la documentazione esplicitata nel bando potrà essere consegnata a mano presso gli sportelli Quic del Comune di Piacenza, in viale Beverora n° 57, o essere spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Comune di Piacenza – Servizio “Servizi educativi e formativi”, via Beverora n° 59. Per ogni informazione o chiarimento è possibile rivolgersi ai Servizi educativi e formativi, ai seguenti numeri telefonici 0523-492516 e 0523-492004.