Cultura d’impresa tra i giovani: parte l’iniziativa Piacenza al Quadrato

“La nostra città è una delle 20 reti selezionate da Anci per promuovere una nuova linea di cultura d’impresa tra i giovani”. L’intervento di Francesco Brianzi, assessore comunale alle Politiche Giovanili, apre così l’incontro presentato in Municipio a Piacenza, inerente all’iniziativa “Piacenza al Quadrato”, il progetto di partenariato pubblico-privato, e cofinanziato dal bando “Giovani e impresa” di Anci per creare un percorso di orientamento mirato a favorire la diffusione della cultura d’impresa tra i giovani nella fascia d’età 18-35 anni.

Nello specifico, il progetto vedrà il cofinanziamento di 150mila euro da parte dell’Associazione nazionale comuni italiani (Anci), al quale si aggiungerà il contributo del Comune di Piacenza pari a 37mila e 500 euro. Saranno inoltre coinvolte 12 associazioni di categoria assieme ad 11 Comuni del territorio, per promuovere le competenze imprenditoriali attraverso laboratori per ragazzi finalizzati a fornire delle informazioni specifiche su temi dell’impresa, fino all’ideazione del business plan e quindi la successiva realizzazione del progetto finale.

“Dobbiamo muoverci come un gruppo solido e consapevole per fare rete nelle imprese giovanili”, ha concluso l’assessore, alla presenza delle amministrazioni di Rottofreno, Borgonovo, Alta Val Tidone, Unione montana Val Trebbia e Val Luretta (Bobbio, Cerignale, Coli, Corte Brugnatella, Ottone, Piozzano, Travo e Zerba), e dei partner operativi aderenti al progetto: Confindustria Piacenza, Confapi, Legacoop, Coldiretti, Libera Associazione Artigiani, Consorzio Sol.Co, Assoservizi, Open Lab Srl e le cooperative Eureka, L’Arco e Brainfarm.