Il rapper Ghemon incontra gli studenti al Politeama, dibattito sulla musica

Termina al Politeama di Piacenza, il progetto “ALPHA_ZETA.WAV – Parole e musica delle nuove generazioni” che giovedì 29 febbraio dalle 8.30 alle 12.30, in occasione della mattinata dei dibattiti, accoglierà tra i numerosi ospiti anche il rapper e cantautore Ghemon.

L’iniziativa, rivolta agli studenti delle scuole superiori ma aperta, con posti ancora disponibili, ai giovani tra i 16 e i 29 anni che vorranno iscriversi al link www.eventbrite.it/e/biglietti-alpha-zetawav-music-business-cinema-politeama-844578596317 vedrà alternarsi sul palco, tra le 8.30 e le 12.30, numerosi relatori, chiamati ad approfondire il tema “Music Business dalla Alpha alla Zeta: le nuove sfide di integrazione, parità e sostenibilità”. Moderatrice delle diverse sessioni, la consulente per l’editoria scolastica e linguista Beatrice Cristalli.

L’evento – Dopo i saluti istituzionali dell’assessore alle Politiche Giovanili Francesco Brianzi e dei rappresentanti di Ga/ER, seguirà il primo momento di confronto intitolato “Music in the Gaps: cosa succede negli interstizi del mainstream?”, affrontato da Antonia Peressoni dell’ufficio stampa Sfera Cubica, dalla cantautrice, attivista e frontman dei Queen of Saba Sara Santi, dalla rappresentante della piattaforma di ticketing Dice Italia Marta Fantin e dal cantante rapper/afrobeat di origini afro-italiane Tommy Kuti. La seconda sessione dell’evento riprenderà con “Cambiare paradigmi e abbattere barriere. Come integrare accessibilità, multidisciplinarietà e sostenibilità negli eventi dal vivo”. Qui interverranno Alice Feltro per Hidden Jams, Eleonora Cappelluti (in arte Ella Nadì), Valeria Angelotti (in arte Vea) per Soundset Aps, e gli organizzatori di Oltranza Festival in dialogo con l’assessore Francesco Brianzi per il progetto europeo EMPE – European Music Policy Exchange.

La conclusione dell’incontro vedrà l’intervento del rapper Ghemon, intervistato da Beatrice Cristalli, dal quale seguirà uno spazio per domande e un dibattito finale, chiuso successivamente dai saluti della sindaca Katia Tarasconi.