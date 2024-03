In municipio i 14 ragazzi del progetto Intercultura: “Piacenza città ospitale”

Un anno da piacentini. È l’esperienza che si trovano a vivere 14 ragazzi adolescenti provenienti da diversi Paesi del mondo (Lettonia, Cile, Thailandia, Turchia, solo per citarne alcuni) che grazie al progetto Intercultura stanno trascorrendo un anno nella nostra città.

Sono arrivati in settembre, ripartiranno per tornare nelle loro case la prossima estate: nel frattempo però sono ospiti di alcune famiglie piacentine, frequentano le scuole cittadine e hanno incontrato i rappresentanti del Comune in municipio. Insieme a loro anche altri 16 ragazzi, piacentini, che in luglio partiranno per affrontare la stessa esperienza all’estero.

Ad accogliere tutti, nella sala consiliare, sono stati la sindaca Katia Tarasconi, gli assessori Francesco Brianzi e Mario Dadati, il consigliere di Fondazione di Piacenza e Vigevano e direttore di Confindustria Luca Groppi, il vicepresidente di Editoriale Libertà Alessandro Miglioli e Morgana Bonetti di Intercultura.

“Siamo una città ospitale – sottolineano i rappresentanti del Comune – e ci auguriamo che per voi questa sia un’esperienza preziosa”.

“Vi auguro di vivere questa esperienza a 360 gradi perché vi farà tornare a casa diversi” spiega Groppi.

“Io ho tre figli e tutti quanti con Intercultura sono stati in giro per il mondo e a mia volta ho ospitato altri ragazzi – spiega Miglioli – conoscersi vuol dire creare comunità, capirsi”.

“Intercultura è un’associazione che nasce tanti anni fa con l’obiettivo di abbattere confini e facilitare il dialogo” spiega Bonetti.

A Piacenza e provincia sono ospitati:

Kiara Tabandeh – Turchia

Pedro Tavares Gouvea- Brasile

Sanja Maenpaa- Finlandia

Samuel Cano Zuluaga- Cile

Bruno Polis – Lettonia

Pilar Maria Macedo- Portogallo

Per questa settimana sono inoltre ospitati a Piacenza altri otto studenti:

Venla Pellini – Finlandia

Amparo Rossi- Argentina

Napakamol Ariyasachai- Thailandia

Luis Gallardo Valdes- Cile

Angelina Tran- Danimarca

Jean Rouanne- Francia

Lourenco Andrade- Portogallo

Nanami Boateng- Ghana

Gli studenti piacentini in partenza:

Jacopo Ametrano- semestre Germania vincitore contributo Fondazione Piacenza e Vigevano

Francesca Bergonzi- estivo Canada

Pietro Boledi- trimestre Germania

Monica Cervini – annuale Germania

Nicole Cuenca- annuale Paraguay

Alice Delmonte- semestre Argentina

Riccardo Grassi- trimestre Canada

Irene Ayermwosa Iyoha- annuale Cina boarding school

Nicholas Lavecchia- annuale Paraguay

Emma Mozzani- semestre Brasile

Anna Postiglioni- semestre Regno Unito

Viola Scagnelli- semestre Finlandia

Ginevra Scalco- semestre Costarica

Alice Maria Scaravaggi- semestre Thailandia

Dennis Stoppini- annual e Turchia- vincitore contributo Confindustria/Fondazione Ronconi-Prati

Virginia Usini- annuale Sudafrica