Progetto Erasmus al liceo Gioia: il dialogo tra Piacenza e Bruges sull’ambiente

In comune oggi, 21 marzo, si è parlato di ecologia, sostenibilità e piani per il futuro del territorio piacentino. Lo si è fatto in francese, alla presenza di 24 studenti ospiti del progetto di scambio tra Bruges e il Liceo Melchiorre Gioia.

L’ambiente e il sostentamento a suo beneficio sono infatti gli argomenti perno attorno al quale ruota l’iniziativa.

“Riconosco il valore di questi scambi culturali, ma soprattutto umani – ha commentato l’assessore Mario Dadati – e il bagaglio di esperienze che ne conseguono, assieme alla gioia che può nascere a scuola, durante l’incontro con le realtà di altri Paesi”.

Dopodiché la traduzione in francese da parte della referente di classe, Graziana Disco, accompagnata dalla collega Elena Mazzoni.

In cattedra anche l’assessore per l’ambiente, Serena Groppelli, e Francesco Brianzi, assessore alle politiche giovanili.