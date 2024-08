Alberi in piazza Cittadella, l’assessora Groppelli: “Abbattimento inevitabile”

“E’ impossibile evitare l’abbattimento degli alberi, occorre realizzare il parcheggio interrato”. Così l’assessora all’ambiente Serena Groppelli interviene sulla vicenda di piazza Cittadella. “Il progetto non rappresenta una novità, ma ha seguito un iter istituzionale preciso, quindi non ha senso pensare di modificarlo. Certo, chiunque è libero di manifestare il suo dissenso, ma la sindaca Tarasconi aveva espresso anche in campagna elettorale la volontà di costruire l’opera” aggiunge Groppelli, la quale poi sottolinea che “sono solo 15 alberi, a fronte di oltre 10mila piantati a partire dal 2022″.

Qualcuno tra i presenti alla manifestazione ha espresso un po’ di malcontento per l’assenza di un rappresentante della giunta. “Non abbiamo mai negato il dialogo a nessuno, i manifestanti possono contattarmi per richiedere un incontro. Anche se sinceramente penso che nessuna delle due parti cambierebbe la propria opinione. Perché saremmo dovuti venire sul posto? – continua l’assessora – Dobbiamo ricordarci che questo è un cantiere uguale a tutti gli altri attivi e presenti in città”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: