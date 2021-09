La ciclista dei record fa tappa da Africa Mission dopo aver pedalato in tutto il mondo

Ha circumnavigato il mondo in bicicletta pedalando per 30mila chilometri in 144 giorni. Ha attraversato 48 stati degli Stati Uniti, percorso il Giappone in sette giorni, pedalato in casa per 176 chilometri durante il lockdown. Alle spalle ha quattro “Guinness World Record” Paola Gianotti, ma è anche campionessa della solidarietà: l’altro pomeriggio ha fatto tappa a Piacenza nell’ambito dell’impresa “All4bike” per promuovere la sicurezza dei ciclisti sulla strada e la mobilità sostenibile. Per farlo Gianotti ha percorso, in una manciata di giorni, 740 chilometri in bicicletta: è partita da Roma e ieri è arrivata a Milano, non prima però di inaugurare i cartelli del rispetto del ciclista a La Spezia, Viareggio, Civitavecchia, Langhirano, Casalpusterlengo e Rozzano.

Una tappa l’ha fatta anche nella nostra città e per la precisione nella sede di Africa Mission Cooperazione e Sviluppo, Movimento a cui da anni è legata attraverso progetti di solidarietà destinati all’Uganda: “Per me la bicicletta è il futuro: un mezzo sostenibile che deve però potere essere usato in modo sicuro – spiega – oggi purtroppo non è così: ogni 35 ore infatti un ciclista muore sulla strada, è una strage silenziosa ma che continua a mietere vittime. Per questo ho pensato di pedalare per 740 chilometri da Roma a Milano”. L’arrivo di Gianotti fra l’altro si è svolto in concomitanza con l’inaugurazione di Youth4Climate, l’evento che vede 400 giovani provenienti da tutto il mondo riunirsi per elaborare proposte concrete sulle questioni climatiche più urgenti: l’Italia è infatti co-organizzatrice della 26esima Conferenza Mondiale delle Parti sul Clima che si terrà a Glasgow in novembre.