Logistica a Gossolengo, sindaco: “Insediamento che darà lavoro”

“Nessun polo logistico sulla strada Regina ma un insediamento che darà lavoro: sarà l’ultimo ampliamento produttivo consentito dalla vecchia pianificazione urbanistica e la nostra amministrazione non intende prevederne altri in futuro”. Per il sindaco di Gossolengo Andrea Balestrieri, la contestata area di 150mila metri quadrati con tre capannoni che è pronta a nascere nel capoluogo tra la strada Regina, la strada Marchesana e la Provinciale 28 non va confusa con i tradizionali poli logistici.

“Si tratta di una pianificazione territoriale che deriva dalle precedenti amministrazioni ed è stata confermata più volte, sia nel 2015 che nel 2018- spiega – I capannoni saranno tre e non vanno dimenticati gli aspetto positivi: c’è un introito economico sostanzioso per il Comune e si creeranno diversi posti di lavoro. Le aree produttive saranno tutte circondate da aree verdi con alberature ed è prevista anche la possibilità di realizzare una pista ciclabile verso Quarto. Eventuali viavai di camion, poi, non interferiranno con la viabilità in paese”.