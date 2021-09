Logistica a Gossolengo: in arrivo tre nuovi capannoni, cittadini protestano

Tre capannoni di tipo produttivo e logistico per un totale di oltre 150mila metri quadrati sono pronti a sorgere in un colpo solo a ridosso di Gossolengo tra la strada Regina, via Marchesana e la provinciale 28. È un sostanziale raddoppio dell’area produttiva all’imbocco di strada Regina, verso Quarto, quello che il comune di Gossolengo è pronto ad approvare, sulla base della pianificazione territoriale degli anni scorsi. Già una cinquantina di cittadini con il “Comitato Regina” sono sul piede di guerra e sono pronti a contrastare il piano che mercoledì sera sarà discusso e approvato in consiglio comunale. Il timore, oltre al consumo di suolo, è quello di una creazione di un polo logistico che possa peggiorare la qualità della vita dei residenti. Il nuovo insediamento occuperà due aree agricole di 75mila e 78mila metri quadri.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà