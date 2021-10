Pianello, camion carico di fieno finisce fuori strada e si ribalta: conducente ferito

E’ di un ferito il bilancio dell’incidente stradale avvenuto questa mattina, lunedì 4 ottobre, a Pianello: poco prima delle 8, lungo la strada provinciale 60 in località Case Gazzoli, un camion che trasportava fieno ha infatti perso il controllo, finendo fuori dalla carreggiata per poi ribaltarsi. Il conducente, rimasto incastrato nell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco: le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto, oltre ai carabinieri di Pianello, sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno trasportato il ferito all’ospedale di Piacenza. La strada è rimasta momentaneamente bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

