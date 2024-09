Camion esce di strada e si ribalta, autista trasportato all’ospedale

Incidente nella mattinata di lunedì 16 settembre sulla strada provinciale tra Gragnanino e Mottaziana.

Per cause da chiarire, un mezzo pesante che viaggiava in direzione Piacenza ha sbandato ed è uscito di strada ribaltandosi su un fianco.

Il conducente è stato trasportato in condizioni serie all’ospedale di Piacenza dall’ambulanza. Non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto i vigili del fuoco, la Croce Rossa di San Nicolò, l’autoinfermieristica e i carabinieri di Sarmato.