Ancora violenza sul Corso: nella notte lite finisce con una bottigliata, un ferito

Una striscia di sangue sul selciato e, alla fine della scia, una camicia abbandonata, tutta imbrattata, utilizzata certamente per tamponare un taglio.

È la scena che si è rivela questa mattina ai passanti e ai negozianti che si apprestavano ad alzare le saracine in Corso Vittorio Emanuele, all’altezza della galleria commerciale.

Nelle notte era scoppiata una lite in corrispondenza di un locale notturno, a quanto pare tra uno dei gestori e un cliente. Quest’ultimo, al culmine della tensione, avrebbe colpito il primo con una bottiglia, ferendolo.

Sul posto sono arrivati polizia e carabinieri, gli agenti della questura stanno ricostruendo l’accaduto e i motivi che hanno scatenato la lite.

Sono numerosi i fatti di cronaca che hanno visto recentemente come teatro il centro storico, in particolare il Corso, dove proprio pochi giorni fa un giovane era stato aggredito e rapinato.

