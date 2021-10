Guardia di finanza: incontro con gli olimpionici Carini e Dallavalle

Gli olimpionici piacentini Giacomo Carini e Andrea Dallavalle sono stati ricevuti alla sede della Guardia di finanza di Piacenza nella mattinata di mercoledì 13 ottobre.

Robert Gionelli, delegato provinciale del Coni ha accompagnato gli atleti piacentini del gruppo sportivo delle “Fiamme Gialle” all’incontro al quale ha preso parte anche il prefetto Daniela Lupo.

Il comandante provinciale Corrado Loero ha espresso gratitudine e riconoscenza nei confronti dei due atleti e ha sottolineato come sia stato un privilegio averli avuti ospiti nella sede della loro città natale e come le loro performance sportive abbiano regalato onore ed orgoglio all’Italia e a tutta la comunità piacentina.

È stato in ultimo evidenziato come i due giovani atleti, con la loro lealtà, correttezza e

ambizione, rappresentino un fulgido esempio di lealtà e dedizione, per i giovani di oggi.

Ha concluso la cerimonia il prefetto che, congratulandosi con i due atleti per i

traguardi sportivi raggiunti, ha espresso parole di ringraziamento e stima per il Corpo della Guardia di Finanza che, attraverso il Gruppo Sportivo Fiamme Gialle, offre la possibilità ai giovani di coltivare le loro passioni e diventare futuri campioni.