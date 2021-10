Obbligo green pass: 12mila lavoratori non ancora vaccinati, corsa al tampone

Piacenza ha raggiunto un alto grado di copertura vaccinale, l’84% circa, ma si può stimare in circa 10-12mila il numero di dipendenti non vaccinati (su 128mila) e per ora privi di green pass, ai quali da venerdì servirà un tampone negativo ogni 48 ore per accedere accedere al posto di lavoro.

Cresce la pressione sulle farmacie che hanno già avuto parecchie richieste e si preparano anche a potenziare il personale.

Ma i problemi e i dubbi sono soprattutto per le aziende, in particolare per le piccole e medie imprese.

