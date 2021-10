Incontro con il cinghiale durante la passeggiata in zona via Veneto

Gli avvistamenti di animali selvatici in aree urbane sono sempre più frequenti e la conferma è arrivata nella serata di ieri, sabato 16 ottobre. Intorno alle 22.30, alcune persone che stavano passeggiando nella zona di via Veneto si sono imbattute in un grosso esemplare di cinghiale. L’avvistamento si è registrato nei pressi della pista ciclabile che conduce alla Besurica, nella zona del canale della fame. L’animale è stato immortalato nella foto prima che si dileguasse in una zona più tranquilla.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà