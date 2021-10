Materna di Pittolo, ok al trasferimento di una sezione nell’ex scuola di Vallera

Via libera al trasferimento di una sezione dell’asilo di Pittolo nell’ex scuola di Vallera. L’ok allo spostamento del gruppo di alunni – una quindicina – è stato dato oggi nel corso di una riunione tra l’assessore Jonathan Papamarenghi, la preside Domenica Portoghese e i genitori.

“Il trasloco avverrà agli inizi di novembre. I bambini, grazie a questa novità logistica, potranno finalmente tornare a dormire al pomeriggio, in una sala dedicata che finora mancava – spiega l’assessore – mentre gli orari di ingresso e uscita saranno molto più flessibili, permettendo alle famiglie di gestire l’accompagnamento dei figli alla materna con più serenità. Se oggi a Pittolo ci sono turni inderogabili e contingentati per evitare gli assembramenti con le altre classi, a Vallera invece le porte resteranno aperte nell’arco di un’ora, trattandosi di una sede ad hoc per una sezione”.

Tra le madri c’erano alcune perplessità. “I dubbi di poche famiglie sono rimaste – ammette la dirigente – ma in linea di massima si è quasi tutti d’accordo sul trasferimento. Un’iniziativa che porterà beneficio sotto vari punti di vista, considerando che adesso a Pittolo ci sono spazi troppo stretti”.

IL SERVIZIO DI THOMAS TRENCHI: