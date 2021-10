Scienza in mostra, 200 classi coinvolte al Festival della Cultura Tecnica

Al via in presenza alla quarta edizione del festival della cultura tecnica che quest’anno coinvolge tra appuntamenti telematici, eventi e seminari quasi 200 classi delle scuole secondarie di secondo grado di città e provincia ed enti di formazione accreditati per l’obbligo formativo. Il clou della manifestazione questa mattina all’interno della chiesa del Carmine dove sono esposti diversi progetti di alcuni istituiti. Quest’anno il tema del festival è “Istruzione di qualità”, obiettivo 4 dell’agenda ONU 2030: la volontà è quella di facilitare una riflessione costruttiva e partecipata su competenze e abilita da promuovere per una scuola è una società all’altezza delle sfide che verranno.

