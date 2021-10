Aggressione Sant’Antonio, il padre dell’arrestato: “Prego tutti i giorni per il ferito”

“Chiedo scusa alla madre di quel ragazzo che si trova all’ospedale per le percosse subite, ogni giorno io mia moglie e mia figlia preghiamo per lui”. Sono le parole del padre di uno dei due presunti aggressori che avrebbero ridotto in fin di vita un giovane a Sant’Antonio. La vittima al momento si trova in coma farmaceutico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Piacenza. Il fatto era avvenuto nella notte fra lunedì 18 e martedì 19 ottobre. Il padre del presunto aggressore non si dà pace per quello che è accaduto sostenendo che “non può conoscere il dolore della madre per il figlio rimasto ferito ma di capire almeno in parte”. L’uomo ha infatti ricordato che lo scorso anno il figlio, intervenuto per soccorrere una ragazza in difficoltà, era stato accoltellato alla pancia ed era stato ricoverato all’ospedale in prognosi riservata.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà