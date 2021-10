Cure per camminare, 47mila euro per la bimba malata. Il papà: “Grazie di cuore”

La più grande soddisfazione papà Mattia e mamma Erika l’hanno avuta vedendo entrare la loro bambina in classe camminando, senza carrozzina, ma con il solo aiuto del girello. Della piccola Libertà e il nostro sito avevano parlato per la prima volta lo scorso luglio, quando la famiglia aveva lanciato un appello per pagare le cure della piccola, affetta da diplegia spastica e trasferita al Policlinico Glavic di Zagabria, in Croazia, per un ciclo di terapie costosissime: praticamente mille euro a settimana per una prima tranche di cure da dodici settimane. Per questo Mattia ed Erika avevano fatto una richiesta di aiuto: a rispondere erano stati tanti, fra privati cittadini, aziende e associazioni.

“In tutto abbiamo ricevuto quasi 47mila euro – spiega il papà di Aurora – mi sembra giusto rendere nota la cifra che ci ha consentito di pagare il primo ciclo di terapia e ci consentirà di pagare anche gli altri due, che il Policlinico ritiene necessari. Voglio davvero ringraziare, a nome della mia famiglia, tutte le persone che sono state generose con noi: non ce lo aspettavamo, è stato un aiuto importante e soprattutto prezioso. Ora l’augurio è che con la terapia la bimba possa continuare a fare progressi”.

Iban per le donazioni: IT65E0200865450000421024383.