Nuove donazioni per aiutare la bimba che prova a camminare con cure costose

Non si ferma la generosità dei piacentini per aiutare la bimba di sei anni affetta dalla nascita da diplegia spastica e ora in cura al Policlinico Glavic di Zagabria, in Croazia. Proprio di ieri è la notizia di una generosissima donazione fatta dall’associazione “Giorgio Conti”, che da ben trentatré anni aiuta le famiglie di bambini colpiti da malattie per sostenerle nelle spese gravose che questi genitori si trovano ad affrontare.

Nel caso del papà e della mamma della piccola, ammonta a dodicimila euro la spesa per il primo ciclo di cure a cui la bambina si sta sottoponendo da circa una settimana: mille euro ogni sette giorni per la precisione per una prima tranche di terapie che dura dodici settimane.

A queste donazioni si aggiungono anche quelle della ditta Saib di Fossadello di Caorso e degli alpini di Perino, dell’Associazione William Bottigelli, delle onoranze funebri Paradiso, del Comune di Gragnano, di un gruppo di ex ferrovieri di Piacenza in pensione e del bar Croce Bianca di Carpaneto.