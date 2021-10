“Fermo immagine”, spettacolo che nasce da un’inchiesta sulla pandemia

C’è chi, alla pandemia, risponde con tenacia. E’ il caso dell’associazione culturale teatrale “La maschera di cristallo” che porta in scena, domenica 31 ottobre, alle 21.00 al Teatro San Matteo di Piacenza lo spettacolo “Fermo immagine”. Un lavoro che rientra nel progetto “Piacenza riparte dalla cultura”, nato da una serie di interviste/inchiesta sulla condizione delle persone prima, durante e dopo il Covid. Ne è nata una produzione teatrale, nella quale, alle problematiche attuali, si alternano liriche della letteratura italiana contemporanea. Il maestro Manuel Pietra ha composto le musiche come accompagnamento a ogni quadro della rappresentazione. Il campione di intervistati ha riguardato categorie diverse di persone, comunque interessate, anche per motivi professionali, alla gestione della pandemia: medici e volontari della Pubblica Assistenza, studenti, lavoratori, genitori, figli e operatori nei settori della cultura, del teatro. Un fil rouge unisce tutte queste persone, nella volontà di riscoprire se stessi e di usare in modo appropriato e costruttivo il proprio tempo.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà