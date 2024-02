Il teatro arriva alle Novate: il 20 febbraio nove detenute presentano “Le Baccanti”

“Il teatro è occasione di crescita, di studio. E in molti casi anche di scoperta e riscoperta delle proprie potenzialità non solo espressive, ma anche interiori”.

Parole di Maria Gabriella Lusi, direttrice della casa circondariale delle Novate, dove martedì 20 febbraio alle 19.30 andrà in scena, per un pubblico di ospiti, lo spettacolo “Le Baccanti”, tratto dalla tragedia greca di Euripide. A rappresentarlo saranno nove detenute.

“Il laboratorio teatrale tenuto da Mino Manni – spiega ancora la direttrice – rientra nel panorama delle attività che proponiamo. Il finanziamento è gestito dalla Clepa (Comitato locale esecuzione pena adulti), il laboratorio teatrale è una delle azioni a cui abbiamo voluto dare continuità per l’alto impatto pedagogico”.

Mino Manni rivolge, infine, un ringraziamento alla direttrice Lusi, alle volontarie Carmela Caserta e Maria Rosa Salamina, a Csv e Orto Botanico, alla responsabile dell’area pedagogica Vincenza Zichichi e a tutto il personale del carcere coinvolto.