Andrea Delmastro: “Il carcere di Piacenza è un’eccellenza, il lavoro sostenibile rieduca”

Il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove è arrivato a Piacenza in occasione dell’inaugurazione del nuovo laboratorio agroalimentare realizzato nel carcere delle Novate. Un iniziativa che permetterà a otto detenuti di lavorare nell’ambito della trasformazione in conserve e marmellate di prodotti coltivati all’interno del perimetro della casa circondariale.

Trattamento rieducativo funzionale alla non recidiva –. “Per me è un onore e un dovere ineludibile essere qui – le parole del sottosegretario -. Piacenza è un’eccellenza nazionale per quanto riguarda il trattamento rieducativo”. Un trattamento che secondo il sottosegretario dev’essere sostenibile a livello economico e prolungato nel tempo per essere efficace: “Vengo dipinto come ‘antitrattamentista’ ma non è così – spiega -. Credo semplicemente che il trattamento per essere funzionale alla non recidiva debba far rima con lavoro e sicurezza, al contrario suona retorico”.

“Basti pensare – continua Delmastro – che il trattamento vero ed economicamente sostenibile è ciò che aiuta a scongiurare la recidivanza. Infatti solo il 2% dei detenuti che hanno trovato lavoro commettono nuovi crimini, contro una media del 68% di recidivanza. Piacenza è un’eccellenza”. A margine dell’inaugurazione del laboratorio realizzato dalla cooperativa “L’orto botanico” il sottosegretario ha parlato anche delle problematiche endemiche che affliggono il sistema carcerario italiano. “Abbiamo posto in campo risorse economiche per l’assunzione di 5mila agenti di polizia penitenziaria in soli 14 mesi di governo, abbiamo predisposto i protocolli di pronto intervento e investito in sicurezza. Poche settimane fa abbiamo saturato le piante organiche degli educatori che sono figure indispensabili quando si parla di trattamento” evidenzia Delmastro. In numeri, si tratta di 166 milioni di euro investiti in edilizia penitenziaria, una somma che secondo il sottosegretario consentirà di arrivare a quota settemila nuove assunzioni, a fronte delle 9mila figure che mancano.