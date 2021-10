Lupo azzanna capriolo sotto gli occhi degli abitanti di Gavazzini di Gropparello

Preoccupazione a Sariano di Gropparello per un lupo avvistato tra le case a Gavazzini. L’animale ha ferito un capriolo, azzannandolo sotto gli occhi di una signora affacciata alla finestra. Sono stati i residenti a dare l’allarme martedì mattina e ad attivarsi perché i bambini sullo scuolabus in arrivo non assistessero alla scena. Il capriolo si è però rialzato da solo sparendo nella boscaglia. Il lupo è stato invece messo in fuga dalle urla della signora. Gli avvistamenti dei lupi non sono certo una novità nel Piacentino ed era già capitato di vedere anche in pianura animali selvatici.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà