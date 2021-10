Centro Paralimpico di Villanova, al via i lavori per la piscina. Modello per il Nord

Prosegue la realizzazione del primo lotto del futuro Centro Paralimpico a Villanova. La società che si è aggiudicata la gara d’appalto su un importo base complessivo di 3.831.655,61 euro, ha il mandato dall’Ausl di Piacenza di costruire la piscina di una struttura sportiva-sanitaria destinata a diventare di riferimento per tutto il Nord Italia.

Il cantiere, inaugurato lo scorso inizio febbraio, si colloca su un’area complessiva di 5970 metri quadrati individuata fra via Dante e via Lanca. Da contratto, l’impresa di costruzioni ha a disposizione 450 giorni a partire dall’8 febbraio 2021, per concludere l’opera.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI VALENTINA PADERNI SU LIBERTA‘