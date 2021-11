Donna finisce all’ospedale dopo essere stata picchiata: fermato il compagno

Fermo di polizia per un uomo accusato di aver picchiato la compagna che, portata all’ospedale, è stata medicata con 45 giorni di prognosi. Il Pm ha subito spiccato un fermo per il presunto aggressore che è stato accompagnato alle Novate dalla polizia, con l’accusa di lesioni aggravate. E’ accaduto nei giorni scorsi in un appartamento del centro di Piacenza. A finire in carcere un facchino di origini straniere, che risulta avere un precedente analogo per lesioni.

