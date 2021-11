Sono state oltre un centinaio le persone presenti oggi in piazza a Gossolengo per dire no al nuovo insediamento produttivo in strada della Regina. Il comitato civico, che in queste settimane ha raccolto oltre 2mila firme, ha dato vita a una protesta contro il progetto, che si teme possa sfociare in un vero e proprio polo logistico, su un’area da 150mila metri quadrati.