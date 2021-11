Hero Arm, il braccio da eroi: protesi di nuova concezione fatta con la stampante 3D

Hero Arm è un braccio “da eroi”: una nuova concezione della protesi che anziché volersi nascondere, si evidenzia e fa sentire chi la indossa una persona capace di dare del suo limite la sua particolarità. Il claim di questo prodotto (braccio e mano bionici) è infatti ‘Your limb difference is your superpower’, ovvero la tua differenza è il tuo super potere.

Si tratta del primo e sinora unico braccio bionico realizzato al 100% con la stampante 3D, quindi con costi inferiori rispetto a tutti gli altri prodotti. Hero Arm ha in sé anche una progettazione piacentina. Lavora nell’azienda di Bristol che la progetta e la produce, l’ingegnere di 28 anni Pietro Saccarini, che è nato a Roveleto di Cadeo, ha studiato al liceo scientifico del polo superiore Mattei di Fiorenzuola, si è laureato al Politecnico di Milano in Ingegneria Biomedica, e da due anni vive e lavora a Bristol. La sua azienda, la Open Bionics, è una realtà all’avanguardia nella progettazione di un prodotto ‘del futuro’, che è già realtà.

TUTTI I DETTAGLI NELL’ARTICOLO DI DONATA MENEGHELLI SU LIBERTA’