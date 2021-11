Green pass, le scuole piacentine congelano le gite. “Troppe incertezze”

Gite congelate, almeno per il momento. L’effetto Green pass allunga la sua ombra sui viaggi d’istruzione delle scuole piacentine.

“Troppe incertezze”. Così la stragrande maggioranza dei Consigli d’istituto sta optando per la soluzione ritenuta meno impattante: molto complicato organizzare trasferte con compagini eterogenee di studenti (chi ha fatto il vaccino, chi il tampone, chi non chiederà il Green pass né per una strada né per l’altra), oltre a doversi confrontare con un panorama estremamente mutevole rispetto alla situazione sanitaria, in collisione con i tempi lunghi di prenotazione per strutture e mezzi di trasporto necessari ai viaggi di istruzione.

Solo il liceo Gioia conferma la partenza per gite di più giorni di 10 classi entro Natale.

