“Alloggi per studenti nell’ex sartoria militare”: la proposta della minoranza

Realizzare nuovi alloggi universitari dove oggi ci sono rifiuti e sterpaglie. Ovvero nell’ex sartoria militare di via Colombo a Piacenza. Lo chiedono i consiglieri comunali di minoranza Giulia Piroli, Sergio Dagnino e Luigi Rabuffi, riuniti in “Alternativa per Piacenza”. Il fabbricato – di proprietà della Difesa – si trova in una situazione di forte degrado.

Da qui, quindi, la mozione urgente per impegnare la giunta Barbieri a promuovere “tutte le azioni necessarie a rendere finalmente fruibile questa struttura, attraverso il passaggio di proprietà dalla Difesa al Comune nel più breve tempo possibile”. A partire proprio dall’idea di ricavarne alloggi universitari a due passi dal campus della Cattolica in via Emilia Parmense: all’ordine del giorno c’è infatti il problema della carenza di abitazioni per studenti, accentuato dalla partenza del nuovo corso in Medicina in inglese con una larga fetta di iscritti provenienti dall’estero.

