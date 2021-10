Corso di medicina in inglese, gli studenti: “Mancano alloggi a Piacenza”

Corso di medicina in lingua inglese: la difficoltà più grande? Sembrerebbe essere quella di trovare un alloggio. La segnalazione arriva direttamente dal web, dalla pagina Facebook “Sei di Piacenza se…” dove una studentessa del nuovo corso di laurea Medicine and Surgery” partito lunedì 18 ottobre scrive: “Come me ci sono tantissimi altri studenti fuori sede che non riescono a trovare nessun appoggio neanche temporaneo, dato il “tutto esaurito”. Ho provato a chiamare anche le agenzie immobiliari, ma senza successo”.

Un messaggio che diventa un appello: “Mi rivolgo a questo gruppo nella speranza di avere un aiuto, magari qualche contatto o proposta. Ringrazio infinitamente chi ci aiuterà!”.