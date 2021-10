Corso di Medicina in lingua inglese al via. Cento studenti, oltre la metà sono extra Ue

Hanno preso il via nella mattinata di lunedì 18 ottobre, nella sala degli Arazzi del collegio Alberoni, le lezioni del nuovo corso di Medicine and Surgery, in lingua inglese, della facoltà di Medicina di Parma.

Un centinaio gli studenti iscritti, oltre la metà provenienti da nazioni extra Unione Europea. L’aula non è ancora al completo, perché molti, pur avendo già perfezionato l’iscrizione, sono in attesa del visto della propria ambasciata.