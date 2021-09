Laurea in Medicina a Piacenza, 333 gli iscritti al test d’ingresso. Cento posti

Sono 333 gli iscritti al test di ammissione alla laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia in lingua inglese che prenderà il via tra poco, nell’anno accademico 2021-2022, a Piacenza. Un dato che si desume dal sito dell’ateneo di Parma. La prova di ammissione, unica a livello nazionale, con test Imat (International medical admission test) è previsto il prossimo 9 settembre.

Il periodo per iscriversi alla prova si è concluso il 22 luglio scorso. Dei 333 aspiranti studenti, 166 hanno scelto Parma come sede per la prova mentre gli altri 167 la sosterranno in sedi estere (23 quelle indicate nel bando di ammissione). Il prossimo 6 ottobre è prevista la pubblicazione della graduatoria nazionale di merito e l’inizio delle immatricolazioni.

Sarà il Salone degli arazzi della Galleria Alberoni ad ospitare le lezioni in presenza del primo anno di corso. Una soluzione provvisoria in attesa di avere a disposizione una sede dedicata. Il Comune di Piacenza, che collabora con Ausl e Regione Emilia Romagna, pensa all’ex ospedale militare, ma le trattative con le autorità militari proprietarie dell’immobile sono ancora in corso.

