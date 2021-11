Piazza Cavalli, ecco le telecamere contro la sosta selvaggia. “Attive a breve”

Sono in fase di installazione le telecamere contro la sosta selvaggia in piazza Cavalli e in altre zone del centro storico. Un intervento voluto dall’amministrazione comunale – e finanziato per una spesa complessiva di 250mila euro – allo scopo di scoraggiare i parcheggi nelle aree pedonali di Piacenza, in particolare nelle serate della movida. L’iter per il posizionamento degli “occhi digitali” ha subìto qualche ritardo, ma – salvo soprese – si concluderà nel giro di poche settimane.

“La ditta – spiega l’assessore alla mobilità Paolo Mancioppi – sta collegando le telecamere. Al termine dei lavori, previsto a fine mese, si attenderà l’ok del ministero per leggere le targhe ed emettere automaticamente le sanzioni nei confronti dei veicoli che transitano in piazza Cavalli e nelle altre zone interdette. Le videocamere saranno attive entro la fine dell’anno”. L’intervento è affidato a Seti Snc e Kapsch Trafficcom Srl.

LA MAPPA INDICATIVA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PER L’AREA PEDONALE: