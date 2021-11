Sottopasso della stazione chiuso dal 20 settembre: “Verifiche tecniche il corso”

Foglie secche portate dal vento, cartacce, sporcizia sulle scale mobili. E l’inferriata chiusa, che impedisce l’accesso al sottopasso. Siamo in piazzale Marconi, dove il tunnel pedonale che passa sotto alla carreggiata dal 20 settembre è inibito a chi vuole attraversare la strada. In quella data un incendio scoppiato al suo interno l’aveva danneggiato, imponendo all’amministrazione comunale la chiusura temporanea.

A due mesi si distanza la situazione è immutata: inferriata serrata e sporcizia che si accumula sulle scale mobili.

Interpellata in merito alla riapertura, l’amministrazione comunale fa sapere che sono in corso verifiche tecniche sugli impianti, per determinare i danni causati dalle fiamme e programmare gli eventuali interventi di riparazione.

Ancora da definire, quindi. i tempi di riapertura.