Accoltellamento, chiesta “osservazione psichiatrica”

Chiesto il ricovero nel reparto di osservazione psichiatrica della casa circondariale delle Novate per Hissam Abdul Mahmud accusato di tentato omicidio per aver accoltellato un netturbino in piazza Cavalli alla fine dello scorso ottobre al grido di “Allah Akbar”. Mahmud trascorre le sue giornate in carcere pregando, mangiando e riposando. L’istanza di trasferimento in osservazione è stata inoltrata dal suo avvocato difensore Alessandro Zanelli nei giorni scorsi.

