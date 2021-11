SiCobas, siglato l’accordo con la cooperativa Ecos: “Contratti migliorati”

E’ stato raggiunto un accordo tra il sindacato SiCobas e la cooperativa E.Co.S, titolare della manodopera presso il sito produttivo “Delfanti” di Monticelli, eccellenza piacentina nota in tutta Italia per la produzione di aglio e cipolle. L’accordo è stato siglato dopo una trattativa lampo condotta dai responsabili del SiCobas Carlo Pallavicini e Mohamed Arafat. Cinquanta lavoratori hanno visto migliorate le loro condizioni contrattuali passando dal cosiddetto contratto “multi sevizi” (“il peggiore in quanto a paghe orarie fra i contratti di lavoro in Italia”, secondo i SiCobas) in contratto agricolo. In sostanza, i lavoratori si troveranno a guadagnare dai 2mila ai 2mila e 700 euro in più all’anno, con un miglioramento previdenziale e un migliorante per quanto riguarda le ferie. L’annuncio del raggiunto accorso è stato reso noto dal sindacato SiCobas che ha fatto sapere: “E’ stata fatta pesare la grande forza numerica raggiunta in provincia di Piacenza con un obbiettivo raggiunto senza un minuto di sciopero”.

