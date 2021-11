Concerto itinerante e majorette per rendere magica la domenica a Grazzano

Seconda giornata di pienone per i Mercatini di Natale di Grazzano Visconti.

Il borgo vigolzonese ha attirato un gran numero di visitatori che hanno potuto immergersi nell’atmosfera natalizia grazie alla presenza di 80 bancarelle e di tutte le botteghe ed esercizi commerciali che li hanno accolti calorosamente.

A rendere magica l’atmosfera, nel pomeriggio di oggi, domenica, ci ha pensato anche il Corpo bandistico pontolliese, con musicanti e majorette che hanno rallegrato il borgo proponendo brani e coreografie molto applauditi. Un vero e proprio concerto itinerante lungo tutto il borgo fino all’imbrunire.

Il Corpo bandistico pontolliese tornerà a Grazzano il 23 dicembre, ma non sarà il solo gruppo piacentino ad animare il borgo. Il calendario prevede infatti la partecipazione del gruppo gospel New Sisters di Podenzano domenica 5 dicembre alle 16.00, quella dei grazzanesi Foco Loco domenica 28 novembre e sabato 4 dicembre, che offriranno uno spettacolo col fuoco, e quella della scuola di ballo New Happy Dance di Piacenza il 18 e il 21 dicembre.

© Copyright 2021 Editoriale Libertà