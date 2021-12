Mascherina all’aperto: da domani torna l’obbligo in centro a Piacenza

Scatta domani, sabato 4 dicembre, a Piacenza l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, dalle 8 alle 24, nelle vie centrali della città e dove sono possibili assembramenti. L’ordinanza emanata dal sindaco Patrizia Barberi resterà in vigore fino al 31 dicembre, salvo proroghe.

L’obbligo sarà in vigore nelle vie:

LARGO BATTISTI, VIA CALZOLAI, PIAZZA CAVALLI, VIA CAVALLETTO, VIA CAVOUR , VIA CHIAPPONI, VIA CITTADELLA ( nel tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto), PIAZZA DUOMO, VIA DAVERI, VIA FRASI, VIA GARIBALDI ( nel tratto compreso tra Largo Battisti e Via Cavalletto), PIAZZETTA DELLE GRIDA, VIA ILLICA, VIA LEGNANO, LARGO MATTEOTTI, PIAZZA MERCANTI, VIA PACE ( nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tarocco) e VICOLO PERESTRELLO, PIAZZA PESCHERIA, PIAZZA PLEBISCITO, VIA ROMAGNOSI ( nel tratto compreso tra Via Cavour e Via San Francesco), VIA SAN DONNINO, PIAZZA SAN FRANCESCO, VIA SAN FRANCESCO, VIA SAN SIRO (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via Santa Franca), VIA SANT’ANTONINO, VICOLO SANT’ILARIO, LARGO SANT’ILARIO, VIA SANTA FRANCA (nel tratto compreso tra Via Sant’Antonino e Via Verdi), VIA MEDORO SAVINI, VIA SOPRAMURO, VIA VERDI (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II° e Via San Martino), CORSO VITTORIO EMANUELE II°, VIA XX SETTEMBRE.

E nelle ulteriori aree che risulteranno interessate da: mercati istituzionali, mercatini dei produttori agricoli, mercatini degli hobbisti, mercatini natalizi – durante l’orario di svolgimento, delle iniziative.

ORDINANZA COMUNE DI PIACENZA