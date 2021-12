Da oggi a Piacenza obbligo di mascherina all’aperto nelle vie dello shopping

Torna oggi, sabato 4 dicembre, a Piacenza l’obbligo di indossare la mascherina all’aperto, dalle 8 alle 24, nelle vie centrali della città e dove sono possibili assembramenti. L’ordinanza emanata dal sindaco Patrizia Barberi resterà in vigore fino al 31 dicembre, salvo proroghe.

L’obbligo sarà in vigore nelle vie: largo Battisti, Via Calzolai, Piazza Cavalli, Via Cavalletto, Via Cavour, Via Chiapponi, Via Cittadella (nel tratto compreso tra Piazza Cavalli e Via Borghetto), Piazza Duomo, Via Daveri, Via Frasi, Via Garibaldi (nel tratto compreso tra Largo Battisti e Via Cavalletto), Piazzetta della Grida, Via Illica, Via Legnano, Largo Matteotti, Piazza Mercanti, Via Pace (nel tratto compreso tra Piazza Duomo e Via Tarocco) e Vicolo Perestrello, Piazza Pescheria, Piazza Plebiscito, Via Romagnosi (nel tratto compreso tra Via Cavour e Via San Francesco), Via San Donnino, Piazza San Francesco, Via San Francesco, Via San Siro (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via Santa Franca), Via Sant’Antonino, Vicolo Sant’Ilario, Largo Sant’Ilario, Via Santa Franca (nel tratto compreso tra Via Sant’Antonino e Via Verdi), Via Medoro Savini, Via Sopramuro, Via Verdi (nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele II e Via San Martino), Corso Vittorio Emanuele II, Via XX Settembre.

E nelle ulteriori aree che risulteranno interessate da: mercati istituzionali, mercatini dei produttori agricoli, mercatini degli hobbisti, mercatini natalizi – durante l’orario di svolgimento delle iniziative.

“E’ una misura di sicurezza adottata anche in altre città italiane – spiega il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri. Anche se i piacentini sono stati ligi nel rispetto delle regole, non si può abbassare la guardia in un momento così cruciale e delicato”. Il primo cittadino ha annunciato che l’ordinanza potrebbe essere prorogata sino all’Epifania.