Ubriaco tira calci alle vetrine e colpisce un poliziotto: giovane denunciato

Ubriaco prende a calci le vetrine di una banca e poi si scaglia contro un agente di polizia, colpendolo con una testata e spintoni. È successo nella serata di venerdì 3 dicembre in via Quattro Novembre a Piacenza, all’imbocco della galleria del palazzo Cheope, dove un giovane piacentino di origine nordafricana è stato bloccato, portato in questura e poi denunciato per violenza e minacce a pubblico ufficiale.

L’episodio concitato si è verificato attorno alle 18.30. Il giovane si è diretto a piedi verso un gruppo di ragazzi che stazionavano nella zona ed ha iniziato ad infastidirli, cosa che si è ripetuta anche nei confronti di una ragazza di passaggio. Poi, il ragazzo si è scagliato contro alcune vetrine di una vicina banca prendendole a calci, ma senza provocare danni. Una situazione potenzialmente pericolosa che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine: sul posto si sono precipitate alcune volanti della polizia e gli agenti hanno circondato il ragazzo per riportarlo alla calma. Invece, la presenza dei poliziotti pare averlo infastidito ancora di più: così, il giovane si è scagliato contro uno degli agenti, colpendolo con una testata e spintonandolo, non prima di averlo insultato. Così è stato subito fermato e portato in questura.